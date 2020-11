Unilever reforça aposta em produtos de origem vegetal. Quer vendas de mil milhões em cinco anos

cozinhar legumes agua

A Unilever anunciou esta quarta-feira uma nova meta de vendas globais de mil milhões de euros de alimentos de origem vegetal, alternativos à carne e laticínios, a acontecer nos próximos cinco a sete anos.

A marca, que é uma das maiores fornecedoras de bens alimentares, compromete-se também a reduzir para metade, até 2025, o desperdício alimentar nas suas operações diretas desde o fabrico até à colocação dos produtos no ponto de venda, a duplicar a quantidade de alimentos que fornecem uma nutrição positiva, diminuindo continuamente a quantidade de calorias e o teor de sal e açúcar.

Detentora de marcas como a Lipton, Ben & Jerry's e Knorr, garante que o crescimento será impulsionado através da marca The Vegetarian Butcher, que foi adquirida em 2018 e lançada este ano em Portugal, bem como com a implementação de alternativas veganas de marcas como a Hellmann's, Magnum e Olá.

Estes objetivos surgem como resultado da iniciativa "Future Foods", lançada para ajudar as pessoas a transitarem para dietas mais saudáveis e, assim, contribuírem para a redução da pegada ambiental da cadeia alimentar.

Hanneke Faber, presidente da divisão de Foods & Refreshment da Unilever, afirma que "sendo a Unilever uma das maiores empresas alimentares do mundo, é seu dever contribuir para a transformação do sistema alimentar mundial".

O atual sistema alimentar mundial, para além de injusto, apresenta-se ineficiente. Com mil milhões de pessoas no mundo a passar fome, dois mil milhões são obesas ou têm excesso de peso e um terço dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado.

Além disso, a pecuária é o segundo fator que mais contribui para a emissão de gases com efeito de estufa, sendo superado apenas pelos combustíveis fósseis, e é a principal causa da desflorestação, poluição da água e do ar, bem como do declínio da biodiversidade.

Liz Goodwin, diretora e membro do World Resources Institute, refere que " o desperdício alimentar tem um impacto enorme na economia global, no ambiente e na sociedade" e que é preciso que "o maior número possível de empresas dê prioridade e tome medidas para o reduzir".