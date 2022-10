Unimark: sustentabilidade, cooperação e digitalização são resposta aos desafios do retalho

Dinheiro Vivo 26 Outubro, 2022 • 15:43 Partilhar este artigo Facebook

A escalada galopante da inflação nos últimos meses e a consequente perda do poder de compra dos consumidores são dois dos maiores desafios que o setor do retalho enfrenta. Por isso mesmo, a Unimark, cooperativa de grossistas e retalhistas de produtos de grande consumo, quer apostar na sinergia com outros parceiros para reforçar competitividade bem como marcar passo na sustentabilidade e digitalização.

A Central de Compras, que integra duas cadeias retalhistas e 17 empresas grossistas, com um total de 39 Cash&Carry e com mais de mil e quatrocentos supermercados e minimercados próprios ou associados, aproveitou a comemoração do seu 25º aniversário, no passado dia 21 de outubro, para traçar objetivos para o futuro.

"A empresa está empenhada no desenvolvimento de novas estratégias e propostas de valor acrescentado, de forma a responder com celeridade e eficiência aos desenvolvimentos do segmento do retalho, que é muito competitivo. A Unimark vai continuar a apostar na colaboração empresarial, tirando partido das potencialidades dadas pela economia circular, mas também pelo estabelecimento de elevados critérios de sustentabilidade", refere em comunicado o diretor geral da UniMark, João Vieira Lopes. Exemplos disso são as recentes parcerias entre a cooperativa e os projetos que visam uma redução do desperdício alimentar como a Too Good To Go e a Unidos Contra o Desperdício.

O também presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) destaca a digitalização como um dos maiores desafios do setor e acredita que "a sua adoção será parte integrante da promoção e dinamização do comércio independente e de proximidade".

Outro dos objetivos da Unimark passa pelo reforço da qualidade da sua marca própria UP, lançada em 2005, e que conta já com mais de 600 referências alimentares e não alimentares.

"Queremos melhorar oferta existente de produtos que temos, procurar produtos alternativos com qualidade superior. A diferenciação trazida pela marca própria UP é um dos nossos trunfos. Por isso, uma das nossas prioridades é desenvolver e reforçar a sua qualidade, conveniência e preço", acrescenta João Vieira Lopes.

A Unimark nasceu em 1996, com o objetivo de melhorar as condições de aquisição aos fornecedores e de venda aos seus clientes. No ano passado, os associados da Central aumentaram a sua faturação em 7%.