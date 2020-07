Cartões da UnionPay vão poder ser utilizados na app Glovo

A UnionPay anunciou uma parceria com a aplicação Glovo. Desta forma, os titulares de cartões da UnionPay podem fazer compras ou fazer pedidos de entregas ao domicílio através da Glovo.

A parceria estende-se a países como Portugal, Espanha, França e Itália. Em comunicado, a UnionPay indica ainda que, até dia 15 de agosto, quem utilizar o cartão na Glovo estará isento do pagamento da taxa de entrega. Esta iniciativa de lançamento estará disponível no mercado português, assim como em Espanha e França.

Em nota, a UnionPay refere que o crescimento dos cartões da empresa nestes mercados europeus “aumentou significativamente nos últimos 12 meses”, indicando ainda que cresceu o número de retalhistas e comerciantes a aceitar o pagamento com estes cartões.

“Enquanto uma das maiores redes mundiais emissoras de cartões, estamos empenhados em tornar os pagamentos simples para os nossos clientes. Neste tempo difícil que atravessamos, estamos a fazer um esforço extra, juntamente com os nossos parceiros, para garantir serviços seguros e simples para os portadores dos nossos cartões na Europa. Estamos radiantes por termos chegado a acordo com uma start-up líder no mundo. A Glovo é uma companhia que cresceu muito rápido desde a sua fundação em 2015 e através desta parceria a sua app passa a estar acessível aos titulares dos nossos cartões”, indica Wei Zhihong, Diretor de Mercados e Responsável pela Europa na UnionPay International, em comunicado.

“Estamos muito satisfeitos por termos conseguido esta parceria com a UnionPay e esperamos que seja o princípio de uma ligação duradoura que irá beneficiar os titulares de cartões UnionPay em Portugal, Espanha, França e Itália. Esperamos continuar a trabalhar juntos para criar novas parcerias no futuro”, indica Sacha Michaud, cofundador da Glovo.

A UnionPay tem mais de 8,4 mil milhões de cartões emitidos em todo o mundo, com uma rede global que chega a 179 países e regiões, através de 52 milhões de comerciantes e mais de 2,9 milhões de ATM em todo o mundo.