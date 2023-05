UnionPay ultrapassa Visa em percentagem de transações globais com cartão de débito

Cartões de crédito (Imagem de arquivo) © Olivier DOULIERY / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 29 Maio, 2023 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A UnionPay, a maior empresa de cartões de pagamento da China, ultrapassou o Visa pela primeira vez, em 2022, assegurando 40,03% das transações globais com cartões de débito.

Os cartões de débito da UnionPay somaram uma participação de mercado de 40,03%, ultrapassando o sistema de pagamentos Visa, que se fixou em 38,78%, de acordo com um relatório do Nilson Report, citado pelo jornal oficial chinês Global Times.

As transações com cartões de débito representaram 63,88% de todas as transações de compra realizadas em 2022, refletindo a crescente preferência dos consumidores por essa forma de pagamento.

A UnionPay, cujos cartões em Portugal são emitidos pelo banco Millennium bcp, manteve a sua posição como líder em gastos com bens e serviços por meio de cartões de débito por dez anos consecutivos.

A participação de mercado do Visa em transações com cartões de débito tem diminuído constantemente, caindo de 80%, em 2011, para 39,53%, em 2021, de acordo com os dados do relatório, em contraste com o aumento de quase zero para 38,68% da UnionPay, no mesmo período de tempo.

A subsidiária da UnionPay, a UnionPay International, estabeleceu parcerias estratégicas com mais de 2.500 instituições financeiras em todo o mundo, permitindo que a empresa expandisse a utilização dos seus cartões em 181 países e regiões.

A moeda chinesa, o yuan, passou também por um processo gradual de internacionalização, tornando-se a quinta moeda de pagamento mais utilizada, a terceira mais usada em liquidações comerciais e a quinta maior moeda de reserva.

No mês passado, o yuan superou o dólar norte-americano nas transações transfronteiriças da China pela primeira vez, atingindo a sua maior participação histórica, de 48%, enquanto o uso do dólar caiu para 47%.

Em 2010, a China dependia quase exclusivamente do dólar para esse tipo de operação, com um uso de 83%.

A China quer aumentar o uso do yuan em transações transfronteiriças e estabeleceu acordos com Brasil, Chile, Argentina, Arábia Saudita e Rússia para promover a participação da sua moeda no comércio mundial, que atualmente está em 2,3%, de acordo com o sistema Swift.