Unipartner quer duplicar peso do negócio internacional até 2022

Distinguida esta semana com um prémio da Microsoft, pela implementação de projetos inovadores e complexos em empresas de grande dimensão ao longo ao longo do último ano, a portuguesa Unipartner afirma estar num momento de “saúde financeira” e solidez, mesmo num ano desafiante para o mercado, avança Fernando Reino da Costa, CEO da empresa.

Com meia década de vida, nascida da presença em Portugal da multinacional Unisys, a Unipartner especializou-se em consultoria e integração de sistemas de informação. Continuando assente no negócio nacional, com uma forte ligação ao setor da banca e seguros, a empresa ambiciona a expansão do negócio internacional, nomeadamente para países europeus.

Com projetos de transformação digital já realizados na Alemanha, para empresas como a Repsol, a tecnológica quer uma maior representatividade de projetos internacionais no volume de negócios. “Há um objectivo de expansão num conjunto de países europeus e numa representação de volume de negócio acima dos 15% no final de 2022”, indica o responsável. “Ainda temos praticamente de duplicar [a percentagem do negócio internacional]”.

Num momento em que a crise económica preocupa várias empresas, a Unipartner mostra-se otimista em relação ao futuro, indicando que o “mercado continua ativo”. Por agora, a empresa tem planos para aumentar a equipa, atualmente com 220 pessoas. “Acho que vamos terminar o ano com mais 5% de consultores”, indica o CEO. A aposta no mundo académico e nas contratações jovens tem sido um dos trunfos da empresa para recrutar no competitivo mercado do talento nas tecnologias de informação.

Ainda assim, Fernando Reino da Costa descreve que as contratações são “resultado do otimismo da economia, mas que, sendo um parceiro não vivemos sem uma boa economia”.

No ano passado, a empresa registou um volume de negócios de 11 milhões de euros. Para este ano, espera um montante na ordem dos 12 milhões de euros, alinhado com o plano de crescimento.

Mercado a várias velocidades

O fenómeno da transformação digital já não era novidade para algumas empresas, mas o mercado português ainda é feito a várias velocidades. Num ano desafiante, Fernando Reino da Costa reconhece que muitas “empresas foram empurradas” para a transformação digital, mas também destaca que “a inevitabilidade neste momento é uma oportunidade” para os negócios. Em alguns casos, a urgência de passagem para o digital revelou também as fragilidades de algumas empresas, nota o CEO da Unipartner.

“A pandemia trouxe-nos uma necessidade muito particular. Havia entidades em processos já muito evoluídos, mas que ainda não tinham colocado o teletrabalho como prioridade”, explica. Noutros casos, há quem tenha sentido urgência de “assegurar toda a relação com os clientes”, desde contacto através da Internet, tão necessário com o encerramento de espaços físicos durante o confinamento. “Como sempre, temos muitas velocidades e rapidamente apercebemo-nos de quem é que estava mais atrasado”, reconhece o responsável.