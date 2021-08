Universidade Católica arranca novo ano letivo com carregadores

Imagem de exemplo do carregador que será instalado na Universidade Católica. © DR

A Universidade Católica vai começar o novo ano letivo com carregadores. A instituição vai instalar postos de carga para veículos elétricos nos polos de Lisboa e do Porto, que serão operados pela unidade de energias renováveis da Mota-Engil (Mota-Engil Renewing). O protocolo anunciado esta semana inclui ainda o desenvolvimento de um sistema de shuttles.

Comecemos pelos carregadores, que serão de acesso público - estão integrados na rede Mobi.E.. Em Lisboa e no Porto serão instalados dois postos com duas tomadas, permitindo a utilização simultânea de até oito automóveis.

Na capital, os quatro carregadores terão 22 kWh de potência (carga normal); no Porto, dois postos terão tomadas de 11 kWh enquanto os restantes terão 22 kWh.

O acordo entre a Universidade Católica e a Mota-Engil Renewing prevê ainda o desenvolvimento de um serviço de shuttles de cada um dos polos para localizações específicas.

Questionada pelo Dinheiro Vivo sobre mais detalhes acerca das rotas, fonte oficial limitou-se a referir "os shuttles são ainda um projeto a desenvolver. Pretende-se a criação de parcerias com empresas significativas no setor dos transportes urbanos que vejam a criação de rotas dedicadas de e para os nossos campi, por via de carros movidos a eletricidade e sustentáveis".

As duas entidades recusaram indicar qual o montante investido na iniciativa por causa da necessidade de acrescentar parceiros.

Em comunicado, a reitora da Católica, Isabel Capeloa Gil, assinalou que o projeto "é mais um passo na estratégia de sustentabilidade", contribuindo para os objetivos de desenvolvimento sustentável "ligados às energias renováveis e acessíveis".

O presidente executivo da Mota-Engil Renewing, Manuel d'Estrade Abecasis, salientou que a vontade de "construir e ampliar, ao longo do tempo," soluções na área das energias renováveis, "criando verdadeiros hubs de referência tecnológica e de sustentabilidade ao serviço da sua comunidade