Universidade do Texas e FCT juntas para apoiar oito projetos de investigação

Jovens estudantes © DR

O Programa UT Austin Portugal, uma parceria entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e a Universidade do Texas, localizada nos Estados Unidos da América (EUA), vai apoiar oito projetos de investigação que promovam a competitividade e a capacidade de inovação nas áreas de Computação Avançada, Física Médica para Terapias Emergentes de Cancro, Nanomateriais para Novos Mercados e Interações Espaço-Terra, avançam as instituições em comunicado.

São 400 mil euros que estão disponíveis para financiar instituições de investigação portuguesas, sendo que o objetivo dos projetos é apoiar o trabalho conjunto de pesquisa entre equipas de entidades não empresariais do sistema tecnológico e científico nacional e da Universidade do Texas. As candidaturas terminam dia 17 de novembro.

O concurso apoiará projetos exploratórios, na modalidade de projetos individuais ou em copromoção, que sejam, no máximo, de 12 meses e cujo financiamento não ultrapasse os 50 mil euros por projeto. Os projetos aprovados serão financiados por fundos nacionais através do orçamento da FCT.

A dotação orçamental do Programa na UT Austin assegurará a participação das equipas de investigação norte-americanas com níveis de financiamento idênticos aos das equipas portuguesas de Investigação e Desenvolvimento (I&D).

A diretora executiva do Programa UT Austin Portugal, Andreia Passos, afirma: "Procuramos projetos científicos disruptivos, de alto risco, mas com um elevado potencial de progressão e impacto, que envolvam a participação de pelo menos uma entidade portuguesa e um parceiro da Universidade do Texas em Austin".

Segundo explica a responsável, alguns dos tópicos podem ser o desenvolvimento de modelos, linguagens de programação ou algoritmos, até investigação relacionada com "sensoriamento" remoto dos oceanos, com recurso a satélites, exploração do mar profundo ou ciência computacional e engenharia para a próxima geração de naves espaciais, no caso da área de Interações Espaço.

Já na área de Física Médica, privilegiam-se projetos na área das terapias emergentes de cancro. Quanto à área de Nanomateriais, poderão ser aceites candidaturas que foquem, por exemplo, o desenvolvimento de nanomateriais para aplicação em setores como espaço, tecnologias de informação ou energia, lê-se no comunicado.

Quem se pode candidatar? Instituições de Ensino Superior, respetivos institutos e unidades de I&D, laboratórios do Estado ou internacionais com sede em Portugal, instituições privadas sem fins lucrativos que tenham como objeto principal atividades de I&D, outras instituições públicas e privadas, sem fins lucrativos, que desenvolvam ou participem em atividades de investigação científica, termina o comunicado.