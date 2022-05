Universidade Europeia lança pós-graduação em criação de marcas

O protocolo foi assinado no dia 29 de abril com a Universidade Europeia e a Brands Community na própria Universidade © DR

A Universidade Europeia, em parceria com a Brands Community, desenvolveu uma nova pós-graduação chamada Empower Brands. Este curso tem como objetivo a criação de marcas e a sua internacionalização, revela a Universidade Europeia em comunicado.

A pós-graduação tem início a 26 de maio deste ano e tem a duração de dez meses, com 112 horas de formação. O curso será em regime pós-laboral, em língua portuguesa e pretende intercalar o estudo teórico com a prática, abrindo a possibilidade aos alunos de se deslocarem às organizações para que possam aplicar o que aprenderam. É também uma forma das empresas observarem os novos talentos, lê-se na mesma nota.

O curso vai ser lecionado no campus da Universidade Europeia, localizado na Quinta do Bom Nome, em Carnide.

O corpo docente que vai integrar a pós-graduação conta com nomes como a presidente da Sociedade Ponto Verde, Ana Isabel Trigo Morais, a apresentadora de televisão, autora e oradora, Fátima Lopes, o presidente da Sumol+Compal Moçambique, Fernando Oliveira, a diretora de Pessoas e Organização da Fidelidade, Joana Queiroz Ribeiro, a head of marketing da Paperview Systems, Maria João Vasconcelos, e o presidente Montepio Crédito, Pedro Alves, entre outros.

Em Portugal, o meio empresarial é maioritariamente composto por PME (Pequenas e Médias Empresas), pelo que é necessário que quem as compõe consiga saber o máximo possível sobre a sua marca, os seus valores e que trabalhe para que o desenvolvimento do negócio seja rentável.

Este programa, segundo a coordenadora não executiva do Empower Brands, Cristina Amaro, "é uma especialização inovadora que dotará todos os participantes com conhecimentos transversais sobre a criação e internacionalização de uma marca, física ou digital. Acreditamos que esta pós-graduação trará novas e melhores competências a qualquer profissional, independentemente da área ou setor, empresas de produtos ou serviços, do mercado nacional ao internacional".

Para a reitora da Universidade Europeia, Hélia Gonçalves Pereira, "este é um programa de especialização para atuais e futuros profissionais que precisam de atualizar conceitos, acompanhar tendências e alargar a rede de networking".

O protocolo entre as duas entidades foi assinado no dia 29 de abril, na Universidade Europeia, e contou com a presença da fundadora e presidente da Brands Community, Cristina Amaro, da reitora da Universidade Europeia, Hélia Gonçalves Pereira, da diretora da Faculdade de Ciências Sociais e Tecnologia da Universidade, Ana Passos, e da coordenadora do programa e docente da Universidade, Sofia Almeida, lê-se em comunicado.