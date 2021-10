Universidade Nova lança plataforma de turismo e hospitalidade para ajudar profissionais a expandir competências

Cidade de Évora tem conseguido captar turistas em época de pandemia. © Paulo Spranger/Global Imagens

Chama-se Nova TOHO. E é uma plataforma desenvolvida pela Universidade Nova de Lisboa para o setor do turismo e da hospitalidade, que tem como objetivo permitir o alargamento das competências dos recursos humanos que trabalham no setor do turismo. Um dos problemas que este setor atravessa é precisamente a escassez de profissionais. Com parcerias com a Escola de Turismo do Estoril e com o Turismo de Portugal, a plataforma ambiciona ser um sítio de formação e criatividade ao serviço da comunidade. Mas quer também permitir o estabelecimento de parcerias com a indústria, bem como com instituições governamentais e instituições académicas nacionais e internacionais, e contribuir para o desenvolvimento do tecido económico local, regional e global.

"A plataforma tem uma ambição abrangente. O objetivo é a formação avançada de recursos humanos com diferentes parceiros. Nesse sentido, iremos ter um conjunto de ações de formação nas áreas core do turismo. Temos um protocolo com o Turismo de Portugal e com a Escola Superior de Hotelaria do Estoril e que, neste momento também envolve a Universidade Aberta, para termos formação avançada no setor do turismo", explica ao Dinheiro Vivo Isabel Rocha, Pró-Reitora na Universidade NOVA de Lisboa e responsável pela plataforma.

O turismo, como outras áreas de atividade, enfrenta vários desafios nomeadamente ao nível da sustentabilidade e digitalização. Apostando em formação nessas áreas, mas também aliando "as questões do património e do enriquecimento da experiência turística pela valorização do nosso património material e imaterial" são desafios que "consideramos que só com uma abordagem com base na ciência e tecnologia, multidisciplinar é que se conseguem responder. São desafios que trazem oportunidades. Quando falamos em formação estamos a falar em formação nestas áreas".

A escassez de recursos humanos e a necessidade de requalificação dos profissionais são questões que têm preocupado o setor, mesmo antes da pandemia. E apesar do travão que o turismo registou devido ao covid-19, esses desafios persistem. A requalificação de competências de profissionais que já estão nas empresas tem sido uma aposta de várias de forma a tentar colmatar esta falha.

"Para muitas destas áreas, o público - em termos percentuais - que será mais recipiente, são quadros médios ou superiores destas empresas", diz Isabel Rocha. "No entanto, quando falamos na área da saúde e da sustentabilidade, as mudanças que são necessárias vão afetar todos os intervenientes. E, relativamente à saúde, quando mudamos questões de procedimentos, tem de haver formação a todos os níveis. A digitalização neste momento também abrange todos os quadros do setor do turismo", acrescenta.

A Nova TOHO é apresentada esta quinta-feira, 21 de outubro, e deverá ficar disponível no início do próximo ano.