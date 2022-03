Upfield quer fazer crescer o segmento dos produtos vegetais em Portugal

Mónica Costa 29 Março, 2022 • 19:45 Partilhar este artigo Facebook

A Upfield - empresa de alimentos feitos à base de plantas e que vende artigos como a Planta e a Flora - quer fazer crescer o mercado de produtos plant-based em Portugal. Para tal, conta que a marca Violife - uma alternativa vegana ao queijo e à manteiga - venha a ser um dos grandes "motores de crescimento" da empresa, como explicam o seu líder ibérico e o sales diretor para Portugal da Upfield, Luís Fonseca e Álvaro Carrilho.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, estes responsáveis explicam que a ambição da Upfield "é continuar a disponibilizar produtos de origem vegetal de elevada qualidade, bons para os nossos consumidores, mas também para o planeta", para além de ter o objetivo de, até 2030, conseguir eliminar 95% do plástico das embalagens dos produtos que comercializa. Nesta onda e para a mesma altura, a Upfield pretende ainda conseguir que a totalidade dos ingredientes que utiliza sejam "sejam de proveniência sustentável e o negócio seja neutro em emissões de carbono".

A crescer

Para este ano, e embora não divulguem quais, a empresa já tem várias novidades planeadas e que vão chegar ao mercado através das marcas Violife e Planta, tanto para o consumidor final, como para o canal Horeca (setor dos hotéis, restaurantes e cafés). "O foco é alargar o portfólio de produtos 100% vegetais e continuar a oferecer soluções de alta qualidade aos nossos consumidores nas categorias onde a Upfield opera e em novas categorias", explicam aqueles responsáveis.

Apesar de não especificarem valores sobre os resultados da empresa relativamente ao ano passado, Álvaro Carrilho e Luís Fonseca, revelam que a Upfield "atingiu um crescimento a duplo dígito", destacando para o nosso país a aquisição e relançamento da marca Violife; a Planta que fechou 2021 como líder de mercado na categoria de Yellow Fats (cremes vegetais + manteigas) e o crescimento dos produtos para profissionais, alavancado pela recuperação parcial do consumo out-of-home.

A escolha de produtos feitos à base de plantas já não é uma novidade e apesar de no mercado nacional não existir um valor que consiga aferir o peso deste segmento, os responsáveis da Upfield dizem que, por experiência direta "e pelo testemunho de várias outras empresas com soluções plant-based" é notório que as vendas destes artigos têm vindo a aumentar de forma exponencial.

"Há uma aceitação crescente", dizem, adiantando que cada vez mais consumidores estão conscientes do impacto dos produtos de origem animal no ambiente e na saúde e isso leva-os a optar por dietas plant-based ou por uma redução do consumo de produtos de origem animal.

Este é um segmento que tem vindo a ganhar muita expressão em todo o mundo, sendo que em Portugal, 12% da população tem uma dieta de base vegetal, explicam, remetendo para o estudo da consultora Lantern, sobre este tema. Por este motivo é percetível o aumento da procura de produtos à base de plantas em todas as categorias e todos os estudos "apontam para um crescimento progressivo do consumo de proteína vegetal nos próximos dez anos", comentam Luís Fonseca e Álvaro Carrilho. E, como tal, é necessário inovar na oferta destes produtos.

Os dois responsáveis referem que no caso da Upfield, "todos os produtos são desenvolvidos e testados por equipas que incluem nutricionistas e chefs, de forma a garantir que cada solução satisfaz as necessidades dos consumidores e tem uma excelente performance nas suas aplicações".