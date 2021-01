Usar trotineta da Bird para votar vale viagens grátis

Trotineta passa pela Praça do Comércio durante o recolher obrigatório de 9 de novembro de 2020. © TIAGO PETINGA/LUSA

Dinheiro Vivo 18 Janeiro, 2021 • 19:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Usar uma trotineta elétrica da Bird para votar vai valer viagens grátis no domingo, 24 de janeiro. Em dia de eleições presidenciais, esta empresa de partilha de trotinetas vai oferecer duas viagens de 30 minutos para facilitar a deslocação às meses de voto, segundo o anúncio feito esta segunda-feira em comunicado.

Para beneficiarem desta solução, os utilizadores têm de introduzir o código EUVOTO na aplicação. Só depois disso é que estes viagens ficarão disponíveis de forma gratuita. A Bird está presente na cidade de Lisboa.

"A falta de acesso ao transporte não deve impedir nem proibir ninguém de votar. A Bird leva a sério a nossa responsabilidade de proporcionar mobilidade a todos, e é por isso que estamos satisfeitos por podermos desempenhar um papel no sentido de ajudar as pessoas a votar no próximo dia 24 de janeiro", destaca o diretor-geral da Bird em Portugal, Toni Riera, citado em comunicado.