Utilizadores da app To Good To Go aumentou 11% entre março e maio

Procura por bens alimentares mais em conta aumentou © DR

Com a inflação a escalar em Portugal (8,7% em junho), é na alimentação que os portugueses mais sentem o aumento do custo de vida.

A procura por produtos alimentares mais em conta tem vindo a aumentar e a prova disso é a subida de 11% dos utilizadores da app da Too Good To Go - que pretende evitar o desperdício alimentar e através da qual é possível adquirir alimentos (Magic Boxes) a preços mais acessíveis. Este aumento registou-se entre março e maio.

Segundo a organização, cerca de um terço das Magic Boxes adquiridas nos últimos três meses provêm de supermercados, uma vez que através desses cabazes os consumidores conseguem ter acesso uma grande variedade de produtos básicos e alimentos essenciais, tais como frutas e verduras, massas, farinhas ou laticínios. "Produtos que simplesmente, por terem pequenas "imperfeições" estéticas, ou por estarem perto do fim da data de validade, seriam descartados", frisa a Too Good To Go em comunicado.

"Este é, sem dúvida, um período complexo, e quando os preços sobem e impactam algo tão básico e fundamental como a alimentação, é natural que enquanto consumidores procuremos formas de otimizar o nosso orçamento familiar", aponta Nuno Plácido, Country Manager da Too Good To Go em Portugal.

Para além do preço acessível das Magic Boxes, a organização refere ainda o estudo do Capgemini Research Institute, que dá conta que 72% dos consumidores dizem estar mais atentos e ter mais consciência sobre o tema do desperdício alimentar.

Assim como 56% dos consumidores assume combater o desperdício de alimentos para economizar custos e por questões de sustentabilidade. No entanto, é o aumento dos preços que é referido como um dos principais motivos do interesse em reduzir o desperdício, uma vez que é uma maneira de economizar.