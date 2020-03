Utilizadores denunciam ataques através da Houseparty. Criadores negam acusações

A aplicação Houseparty permite fazer videochamadas entre oito amigos, com a possibilidade de ainda ter acesso a alguns jogos enquanto estão todos juntos. Com vários países em isolamento social, a popularidade da aplicação, que já existe há alguns anos, cresceu nas últimas duas semanas.

Esta segunda-feira, alguns utilizadores estão a utilizar as redes sociais para denunciar ataques e roubo de dados, acusando os criadores da aplicação. No Twitter, há quem indique que sofreu ataques a contas de vários serviços, como o Spotify, PayPal, Uber ou até contas bancárias, algum tempo depois de instalar a aplicação. Muitos dos utilizadores receberam emails com indicações de alterações de palavra-passe ou até indicações sobre login nos serviços em países como a Rússia ou Polónia.

Desde então, multiplicaram-se os incentivos que pedem aos utilizadores para desinstalarem rapidamente a aplicação, num pedido que está a ser transmitido através de redes sociais como o Twitter e, mais recentemente, através de mensagens que circulam no WhatsApp.

O Dinheiro Vivo contactou os donos da aplicação Houseparty, a Epic Games (criadora do popular jogo Fortnite). Um porta-voz da empresa indica, através de email, que “não foram encontradas provas que sugiram a ligação entre a Houseparty e o comprometimento de outras contas não relacionadas. Como regra geral, sugerimos a todos os utilizadores que escolham passwords forte quando criam contas em qualquer plataforma”, escreve a aplicação. Os criadores da app, que garantem que “o serviço continua a ser seguro”, aconselham ainda a “utilizar uma password única para cada conta, a usar um gerador de passwords e ainda a utilizar um gestor de palavras-passe”.

No Twitter, a Houseparty escreveu ainda que “Todas as contas estão seguras – o serviço é seguro, nunca foi comprometido e não recolhe passwords de outros sites”.

All Houseparty accounts are safe – the service is secure, has never been compromised, and doesn’t collect passwords for other sites. — Houseparty (@houseparty) March 30, 2020

Caso prefira desinstalar a aplicação, há formas diferentes entre sistemas operativos: no iOS, basta ir até às definições de conta e pedir para eliminar a conta antes de desinstalar a aplicação. No Android, é necessário enviar um email para support@houseparty.com, pedindo a eliminação da conta. No entanto, devido ao elevado número de pedidos de eliminação de conta, após os comentários nas redes sociais, os serviços de apoio da Houseparty estão ‘inundados’ de pedidos.

Por estes dias, várias empresas de segurança têm pedido aos utilizadores para redobrar atenções na área da segurança informática, já que os hackers estão atentos ao pico de utilização de serviços por esta altura. Os especialistas recomendam ainda que tenha atenção a qualquer movimentação estranha ou grande alteração na forma de comunicar de serviços que utiliza habitualmente.

Além das recomendações deixadas acima pela Houseparty, vale também rever as definições de privacidade das suas contas, verificar inícios de sessão em dispositivos (atenção a atividades estranhas, como inícios de sessão em países onde nunca esteve ou muito longe da sua localização atual).