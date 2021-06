Vá às compras ao Continente e leve as caixas de casa

Continente © DR

Se vai às compras a uma das muitas lojas da cadeia Continente, saiba que já pode levar as suas caixas herméticas de casa para as compras nos balcões de atendimento de charcutaria e de take away, evitando, assim, o uso de embalagens descartáveis ou os habituais embrulhos de plástico. Calcula a insígnia do grupo Sonae que, "se todos aderirem, a poupança poderá chegar às 210 toneladas de plástico anuais, o equivalente a 50 elefantes".

'Traga vazia, leve cheia. Reutilize a sua embalagem' é o mote da iniciativa que esteve em experiência, em projeto piloto, desde o ano passado, nas lojas Continente Modelo de Vila do Conde, no Continente Gaiashopping e no Continente Vasco da Gama e que agora é alargada a todas as lojas das insígnias Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia. Uma medida que antecipa em meio ano a legislação que torna obrigatório, a partir de 1 de janeiro de 2022, que os estabelecimentos comerciais aceitem os recipientes trazidos de casa pelos clientes. E que define também que as embalagens descartáveis de take away passarão a ser pagas.

"Por questões de uniformização, controlo e higiene, as caixas do cliente têm de estar limpas e secas, livres de odores, sem resíduos de utilizações anteriores e com tampa funcional", explica o Continente, em comunicado, deixando claro ainda que não serão aceites caixas de vidro, uma vez que "a potencial quebra ou danificação da embalagem traz riscos acrescidos à segurança alimentar". Os artigos serão pesados dentro da caixa, subtraindo o peso da mesma, e a etiqueta com o respetivo código de barras é colada num cartão criado para o efeito, semelhante ao utilizado na pesagem de fruta e legumes. Esta etiqueta é produzida em papel 100% reciclado.

E para promover o hábito da reutilização, durante o mês de junho, todos os clientes que levem as suas caixas beneficiam de 10% de desconto imediato, mediante apresentação de cartão Continente, em produtos de take away do balcão de atendimento.