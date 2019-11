Vai ser possível usar a Via Verde para estacionar em Lisboa

A app Via Verde Estacionar chegou a Lisboa e permite estacionar sem pré-carregamentos ou moedas. A aplicação pretende ser uma alternativa para o pagamento do estacionamento ao serviço da EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa.

“Esta contratação da Via Verde vem na sequência da abertura de um procedimento por parte da EMEL, para permitir a entrada de novos operadores de serviços de cobrança eletrónica de valores devidos por estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada na Cidade de Lisboa”, explica a Via Verde em nota de imprensa. A alternativa é um complemento ao pagamento através da aplicação ePark.

“A EMEL entende estar a contribuir para um maior conforto das pessoas e uma maior sustentabilidade ambiental”, refere Luís Natal Marques, presidente do Conselho de Administração da EMEL.

Com a chegada deste serviço, são sete os municípios da Grande Lisboa abrangidos pela app (Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Oeiras e Sintra), de um total de 19 municípios de Norte a Sul do país.

Este sistema destaca-se por ser um serviço de pós-pagamento. A aplicação gratuita não exige o uso de identificador Via Verde. O cliente pode ainda controlar as transações e o pagamento que faz através do serviço Via Verde Estacionar, com informação da data, hora e local onde realizou o estacionamento, incluindo o extrato recibo.

É também possível o utilizador antecipar ou prolongar o tempo de estacionamento, sem ter de se deslocar junto do parquímetro. A aplicação permite até localizar o veículo apenas com o smartphone e fazer o pagamento do estacionamento de múltiplas matrículas em simultâneo.

Esta opção está disponível a partir de dia 20 de novembro.