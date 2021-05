Valor atribuído pela Semapa à Navigator é "muito superior" ao oferecido na OPA

Direitos Reservados © Navigator

A associação de pequenos acionistas Maxyield considera que o valor atribuído pela Semapa à Navigator é muito superior ao que serviu de cálculo à Oferta Pública de Aquisição (OPA) lançada pela família Queiroz Pereira.

Em comunicado hoje divulgado, a associação de pequenos acionistas diz que o relatório e contas da Semapa considera que, em 31 de dezembro de 2020, o justo valor do seu investimento da Navigator é de 1.243,5 milhões de euros, bem superior ao que serviu de cálculo ao valor oferecido por cada ação da Semapa na OPA lançada pela família Queiroz Pereira.

"O justo valor atribuído à Navigator no montante de 1.243,5 milhões de euros é muito superior ao valor contabilizado de 686,7 milhões de euros que serviu de base ao cálculo do preço da OPA da família Queiroz Pereira à Semapa. As contas da Semapa não incluem esta importante situação patrimonial relativa à subsidiária Navigator, nem incorporam o justo valor das subsidiárias Secil e ETSA, razões pelas quais estamos perante uma grande discrepância e distorção no seu relato financeiro", considera a Maxyield.

A associação diz que pequenos investidores seus associados participaram na assembleia geral da Semapa e questionaram a discrepância, tendo sido "evidentes as dificuldades do Conselho de Administração para justificar esta diferença, tendo-se refugiado em questões contabilísticas".

"Esta situação é particularmente relevante para avaliar as incongruências do valor da Oferta da Sodim na OPA à Semapa, pois a sua Comissão Executiva integra igualmente o Conselho de Administração da Navigator. Por outro lado, o modelo de negócio da Semapa integra perspetivas de desenvolvimento e expansão que garantem a manutenção do elevado nível de rentabilidade dos seus capitais próprios, que se encontra estabilizada em torno de 12% após imposto", acrescenta a associação de pequenos acionistas.

Por fim, a Maxyield considera que o baixo valor da OPA afeta a credibilidade da operação e diz que ao valor proposto por ação tem de ser deduzido o dividendo atribuído a cada ação, que será pago em 11 de maio, pelo que "é falso que o preço da OPA seja de 12,17 euros por ação, mas sim de 11,66 euros pois deve ser deduzido o valor do dividendo aprovado".

Em fevereiro, a Semapa anunciou que a "holding" da família Queiroz Pereira, Sodim, lançou uma OPA "geral e voluntária" sobre as ações que não detém na empresa. A Sodim detém (através da sua subsidiária Cimo - Gestão de Participações) 71,906% do capital social da Semapa, correspondentes a 73,167% dos direitos de voto.

No dia 05 de março, o Conselho de Administração da Semapa considerou que a oferta lançada pela Sodim "é oportuna" e apresenta condições "adequadas", não se antevendo alterações da situação dos trabalhadores, "stakeholders" ou finanças da empresa.

Já em abril, a Sodim anunciou que aumentou em 6,8% a contrapartida oferecida aos acionistas da Semapa, passando de 11,40 euros para 12,17 euros.

A associação de pequenos acionistas Maxyield tem considerado baixo o preço a pagar na OPA, considerando que não está ajustado ao valor real dos ativos detidos pela Semapa (Navigator, SECIL e ETSA), e desaconselha aos acionistas a venda das ações.

A associação representa 30 pequenos investidores.