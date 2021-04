Valores inaugura quatro novas agências na Grande Lisboa em abril

Loja Valores © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A rede de comércio de ouro Valores inaugura, nesta segunda-feira, na Estação das Mercês da CP, a segunda de quatro novas agências que prevê abrir este mês na Grande Lisboa, anunciou a empresa.

No âmbito da sua estratégia de triplicar a rede de 45 balcões até final de 2021, a Valores já inaugurou na passada sexta-feira uma agência na Expo, tendo agendada para quarta e sexta-feira desta semana a abertura de duas outras em Queluz (Monte Abraão CP - Estação de Queluz) e na rua do Ouro, respetivamente.

Citado num comunicado, o presidente da Valores refere que na rede de lojas da empresa se verifica a "crescente adesão ao serviço Venda com Opção de Compra (VOC), porque permite às pessoas voltarem a comprar os artigos de ouro, prata ou relógios que venderam, pagando até 24 prestações".

"Criámos esta opção para permitir às pessoas a possibilidade de gerirem as suas finanças pessoais e continuarem proprietárias dos bens que, muitas vezes, assumem um forte valor sentimental ou pela qualidade das peças", afirma Judá ​​​​​​​Chester, salientando que a modalidade de venda com opção de compra é uma tendência que "representa cerca de 25% do volume de faturação de nove milhões de euros da Divervalor", acrescenta.