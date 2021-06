Valores reinventa negócio do ouro e lança rede de agentes no país

A Home Art é a primeira loja a instalar um corner da Valores. © D.R.

A Valores, empresa especializada no comércio de metais preciosos usados, está agora representada numa loja de decoração e design de interiores de Barcelos. A Home Art estreou, no passado mês de maio, o conceito Agente Valores, com a instalação de um corner dedicado ao negócio do ouro dentro do espaço comercial. Judá Chester, CEO da Valores, prevê criar, até 2022, uma rede de 80 agentes no país. Bombas de gasolina, agências de viagem, lojas de pronto-a-vestir são potenciais locais para o desenvolvimento deste modelo, diz o responsável.

Na Home Art, loja com uma área total de 200 metros quadrados, o primeiro Agente Valores reservou 15 metros quadrados para os serviços de compra e venda de ouro usado. Mas o conceito pode ser explorado em áreas a partir dos quatro metros quadrados. Segundo Judá Chester, este modelo é uma forma dos retalhistas e pequenos empresários rentabilizarem o espaço do seu negócio e até os colaboradores, ocupando-os numa nova função. Como adianta, "o empresário utiliza os recursos já existentes - espaço e trabalhadores -, não aumenta os custos, mas incrementa a rentabilidade".

O investimento na abertura de um ponto de venda ronda os 10 mil euros e é feito pela Valores, que assegura a montagem do corner, os equipamentos necessários à atividade, a formação do agente e a instalação de uma bandeira da marca no exterior. Nas contas do CEO, um agente pode estar a faturar 100 mil euros num espaço de seis anos. Judá Chester releva que já está em fase de negociações com outros empresários, nomeadamente um proprietário de uma cadeia de lojas de câmbio, que numa fase inicial poderá abrir entre cinco a dez pontos Valores.

A expansão da empresa no território nacional fica, assim, mais facilitada. Como sublinha o responsável, "havia a necessidade de continuar a fazer crescer o negócio, mas com menos custos" para a casa-mãe e parceiros. Esta é também uma estratégia para chegar às pequenas localidades do país, onde não faz sentido um investimento numa loja própria ou mesmo num franchising, considera.

Ainda assim, a nova aposta não travou o crescimento da marca através do modelo de franchising. Em abril, abriram quatro agências na Grande Lisboa (Expo, Mercês, Queluz e Rua do Ouro), num investimento da ordem dos 200 mil euros. As perspetivas de faturação são de 300 mil euros anuais por unidade. É que o momento que o país atravessa é um forte impulso a esta atividade. Muitas famílias portuguesas enfrentam sérias dificuldades de tesouraria devido à crise pandémica e ao consequente aumento do desemprego. Em simultâneo, o valor do ouro é uma garantia segura de obtenção de capital. Neste momento, o grama deste metal precioso vale 50 euros e a onça ronda os 2000 dólares (1647 euros ao câmbio atual).

Na onda das crises

Há 13 anos a operar no mercado português, o negócio da Valores tem oscilado de acordo com os ciclos económicos, com o potencial de crescimento indexado aos períodos de crise. Judá Chester reconhece que o negócio é catapultado quando a economia está em baixa, mas também tem espaço em tempos de maior prosperidade. Em 2012, com Portugal em plena recessão económica, a Valores explorava 220 lojas, entre próprias e franchisadas, uma dimensão que acompanhava o boom da atividade. A recuperação do país conduziu a um emagrecimento da estrutura e, em 2015, contava apenas 30 espaços em operação. A nova onda recessiva que a pandemia trouxe a Portugal impulsionou novamente o ciclo expansionista da empresa e, já no ano passado, a Valores abriu 12 lojas.

A faturação da empresa ilustra bem esta dinâmica. Em 2019, quando a possibilidade de uma pandemia a nível global pareceria um mau filme de ficção científica, a Valores registou um volume de negócios de 8,4 milhões de euros. No ano passado, já ascendia aos nove milhões. Para este exercício, Judá Chester aponta para uma faturação de 15 milhões de euros, impulsionada pelo projeto de expansão e pelas necessidades de tesouraria dos portugueses. Atualmente, a empresa responde por 46 espaços, 18 dos quais franchisados e um agente.