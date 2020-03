“Vamos fazer ventiladores, se houver falta”, diz dono da Tesla

Se em Inglaterra Boris Johson já pediu à indústria automóvel para produzir ventiladores, equipamento necessário para alguns doentes da Covid-19, também já há pedidos do género feitos à Tesla, através do Twitter.

Os pedidos são feitos por utilizadores da rede social a título próprio e não por líderes de governo, é certo, mas já há quem peça a Elon Musk para que as fábricas da Tesla comecem a produzir ventiladores. “Vamos fazer ventiladores, se houver alguma falta”, respondeu Musk a um pedido no Twitter.

“Os ventiladores não são difíceis, mas não podem ser produzidos instantaneamente. Em que hospitais é que estão a ser notadas as falhas de que fala agora”, perguntou Elon Musk, para logo a seguir receber uma chuva de tweets e indicações, com muitos a recordar a situação de crise em Itália.

Musk indicou ainda que “a Tesla faz carros com sistemas sofisticados” e que a SpaceX, empresa espacial de que também é dono, “faz naves espaciais com sistema de suporte de vida”.

We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Nos últimos dias, Elon Musk tem sido alvo de críticas por não estar a implementar planos de contingência adequados nas fábricas da Tesla nos Estados Unidos, indo contra as recomendações oficiais do governo americano. Só recentemente é que os milhares de trabalhadores da fábrica da Tesla em Fremont foram reduzidos para um número perto dos 2500, para ajudar a manter o distanciamento social e evitar a propagação do vírus.

A Reuters aponta que, à semelhança daquilo que foi pedido em Inglaterra, também algumas fabricantes automóveis, como a General Motors ou a Ford, podem ser chamadas para produzir ventiladores médicos para os doentes nos Estados Unidos.