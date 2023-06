Van Zellers lançou o primeiro Vintage com estágio no mar e custa mil euros a garrafa

Dinheiro Vivo 11 Junho, 2023 • 14:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Van Zellers & Co lançou o primeiro vinho do Porto Vintage com estágio no mar. Apresentado oficialmente no Dia Internacional do Oceano, o Van Zellers & Co Vintage Port 2020 Ocean Aged foi afundado em dezembro, no Porto de Sines em colaboração com a empresa Ecoalga - Adega do Mar, especializada em armazenamento subaquático. São apenas 102 garrafas e têm um preço de venda ao público recomendado de mil euros cada.

Parceira neste lançamento foi também a Zouri Shoes, empresa de calçado eco-vegan, que teve a seu cargo a embalagem desta garrafa, desenhada em forma de concha, e produzida a partir de plástico recuperado das praias portuguesas, cerca de uma tonelada recolhida com o contributo de 600 voluntários, e borracha natural.

A Van Zellers & Co vai ainda utilizar parte das receitas para apoiar um programa educativo organizado pelo Oceanário de Lisboa, sobre a importância dos oceanos, dirigido a crianças em idade escolar na Região do Douro. "As crianças dos 6 aos 18 anos vão ter a oportunidade de aprender com os maiores especialistas do país no oceano, a diversidade da vida marinha e a melhor forma de a proteger", explica a empresa em comunicado.

As primeiras 35 garrafas estiveram disponíveis no WineChain, um mercado para NFTs de vinhos. As restantes chegarão ao mercado pela altura do Natal. "Todas as garrafas passarão um total de 11 meses debaixo de água, sendo retiradas no dia 16 de novembro de 2023 (Dia Nacional do Mar), prontas para serem embaladas e enviadas para todo o mundo", pode ainda ler-se no comunicado.

Francisca van Zeller, representante da 15º geração da família, ajudou a afundar as 102 garrafas no passado dia 7 de dezembro, a 10 metros de profundidade. "Aqui as garrafas encontram 1 bar de pressão, que é um valor seguro para iniciar o processo de envelhecimento do Porto Vintage. As garrafas também vão beneficiar de uma temperatura constante e de um ambiente escuro para um bom desenvolvimento. E uma mais-valia são as belas algas marinhas que começam a aparecer nas garrafas", explica.