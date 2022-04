Vanguard Properties e Energia Unida criam a maior comunidade energética da Europa

Terras da Comporta terá painéis fotovoltaicos instalados em 35 mil metros quadrados © diyanadimitrova - stock.adobe.co

A Vanguard Properties, promotora imobiliária que opera em Portugal, e a Energia Unida, do grupo Greenvolt, uniram-se para desenvolver a maior comunidade energética da Europa para o projeto imobiliário Terras da Comporta. A iniciativa implicará os loteamentos "Torre", em Alcácer do Sal, e "Dunas", em Grândola, anunciaram as empresas esta sexta-feira.

"Cada casa, cada unidade hoteleira ou espaço comercial terão instalados painéis fotovoltaicos que estarão a produzir energia para consumo próprio ou para partilha com a comunidade, sempre que não haja necessidade de consumo ou em caso de excesso de produção", explica a Vanguard Properties, em comunicado.

Instalados numa área compreendida em 35 mil metros quadrados, estes painéis vão permitir aos empreendimentos terem uma autonomia energética de pelo menos 80%, através da produção própria ou a partir de fontes renováveis, pode ler-se na nota enviada à imprensa. A previsão da capacidade máxima instalada é de 7 MW - o equivalente para fornecer energia a cerca de duas mil famílias.

Para além da otimização da produção e do consumo - com benefícios significativos para os consumidores que podem atingir uma redução do custo de energia de cerca de 40% -, a empresa afirma que a produção de energia a partir de fontes renováveis vai ao encontro do objetivo da sustentabilidade do projeto imobiliário, contribuindo para edifícios neutros em emissões de carbono.

"Pretendemos que o Terras da Comporta seja uma referência não apenas a nível nacional, mas também internacional", observa José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, sublinhando que esta parceria está alinhada com os valores e posicionamento do projeto, que tem em vista o desenvolvimento da região, apoiando-se em pilares como a "mobilidade, a inovação e a sustentabilidade ambiental". Já José Queirós de Almeida, CEO da Energia Unida, refere que, unidas, as empresas representam uma "solução do futuro" com impacto ambiental, económico e social.