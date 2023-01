Vários serviços da Microsoft com problemas esta manhã

© AFP

Vários serviços da Microsoft, incluindo a ferramenta de trabalho colaborativo Teams ou as mensagens do Outlook, estão com algumas falhas esta manhã em todo o mundo, informou o grupo americano na rede social Twitte

"Estamos a investigar problemas que afetam vários serviços do Microsoft 365", de acordo com a empresa.

No site especializado Downdetector foram relatadas ocorrências nos Estados Unidos e na Europa em diversos outros serviços da Microsoft, desde a plataforma de jogos Xbox Live até a rede social LinkedIn.

A Microsoft anunciou em meados de janeiro a despedimento de cerca de 10 mil funcionários até o final de março (pouco menos de 5% da sua força de trabalho), citando condições económicas e mudança de prioridades dos seus clientes.