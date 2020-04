Vasp pede medidas de apoio à distribuição de jornais e revistas

A Vasp, a maior distribuidora nacional de jornais e revistas, está a pedir ao Governo medidas de apoio à distribuição de publicações e não apenas de compensação por perdas de publicidade depois da declaração do Estado de Emergência ter fechado cerca de 25% dos pontos de venda, resultando em quebras de 50% das receitas de vendas em banca.

A distribuidora – que tem como acionistas os grupos Cofina, Global Media Group (o mesmo do Dinheiro Vivo) e a Impresa – junta-se assim aos apelos junto do Governo para medidas de apoio específicas para os media, depois da Plataforma de Media Privados, Confederação Portuguesa de Meios ou a Aric terem solicitado esse apoio ao Executivo. Apelos para os quais ainda não é conhecida uma resposta.

“As regras de confinamento, ditadas pelo estado de emergência e o sentimento de medo criado na generalidade da população, tiveram como consequência direta o fecho de cerca de 25% da rede de pontos de venda de publicações, a redução significativa da frequência de visita dos clientes aos pontos de venda que se mantiveram abertos e o isolamento em casa da população leitora mais idosa”, alerta a distribuidora.

“O resultado conjugado de todos estes fatores foi uma quebra média da circulação da totalidade das publicações que, atualmente, ronda os 50% face ao período anterior à declaração do estado de emergência”, alerta a distribuidora que tem como acionistas os grupos Cofina, Global Media Group (o mesmo do Dinheiro Vivo) e a Impresa.

“Apesar do esforço de toda a estrutura de gestão, a dura realidade é que o nível atual de perdas ultrapassa os 700 mil euros mensais, situação que coloca em causa a sustentabilidade da empresa no curto/médio prazo”, refere a empresa.

Uma situação que, diz, as medidas anunciadas pelo Governo de apoio à tesouraria não resolvem. Essas “em nada vieram resolver o problema da distribuição de imprensa, porque da sua aplicação resultaria uma dívida brutal, que a Vasp nunca iria ter capacidade de pagar no futuro”.

No passado dia 27 de março, a empresa fez chegar ao Governo uma proposta de medidas compensatórias para a distribuição de imprensa. “O pedido de alargamento do apoio proporcionado pelo “sistema de incentivo à leitura” às entregas realizadas através da rede de pontos de venda”, estão entre as medidas apresentadas informa a distribuidora.

“Entendemos que este pedido é da maior justeza, pois coloca em condições de igualdade o canal quiosque e o canal de assinaturas, sendo que a Vasp, na realidade, presta um “serviço público”, essencial à população portuguesa, de distribuição de imprensa, suportando fortes prejuízos na distribuição, principalmente fora das zonas urbanas e no interior do país.”

A empresa pretende que sejam “aprovadas medidas específicas de apoio ao setor da imprensa, que incluam toda a cadeia de valor, distribuição incluída, e não apenas medidas relativas à quebra do investimento publicitário.”

Sem o apoio do Estado, alertam, “não vai ser possível manter, por muito tempo, a distribuição de imprensa a funcionar no mesmo modelo, e com as condições atuais, e seremos obrigados a tomar decisões e medidas que inevitavelmente irão penalizar, ainda mais, o setor da imprensa em papel.”