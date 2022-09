Vê episódios na Netflix em loop? Nova mudança pode ditar o fim

© PAULOSPRANGER

A plataforma online de séries e filmes Netflix veio romper com as tradicionais formas de ver séries, ou seja, esperar semanalmente pelos episódios, como nos canais generalistas. O que introduziu a plataforma? O chamado binge watching, ver todos os episódios de uma série de seguida. Quando se está a ver um episódio na app, automaticamente passa para o próximo e é possível passar tempos infinitos colado ao ecrã.

Mas, segundo o jornal económico espanhol El Economista, essa forma de assistir programas pode estar por um fio.

A plataforma de streaming está a repensar a forma como disponibiliza as séries e pode começar a introduzir um episódio por semana. Mas porquê? Os utilizadores veem a série de seguida e, depois, vão para outras plataformas ver outros conteúdos. Ou seja, a Netflix pretende garantir que os utilizadores passem o máximo tempo possível na app, lê-se naquele económico.

"Já é possível ver algumas diferenças no novo modelo da app, por exemplo, com a quinta temporada de La Casa de Papel, que foi dividida em duas partes de cinco capítulos cada, ou com Stranger Things 4".

O jornal espanhol ainda vinca que "com esta estratégia de lançamento, a empresa faz com que os utilizadores voltem à plataforma para ver o final da temporada. É por isso que será surpreendente que, nos próximos lançamentos, que a empresa lance um capítulo da série por semana, em vez de lançar tudo de uma vez".