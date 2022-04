Veículos elétricos podem vir a fornecer energia a residências

Carros elétricos poderão ser usados como fornecedor alternativo de energia doméstica © DR

A General Motors e a Pacific Gas and Electric (PG&E) Corporation vão lançar um projeto piloto na Califórnia, em que carros elétricos vão fornecer energia para consumo doméstico. A iniciativa, que vai entrar em testes já este verão, tem como objetivo aferir a possibilidade deste tipo de automóveis virem a ser um recurso para fornecer energia de emergência às residências da Califórnia, onde muitas vezes no verão existem apagões. O projeto chama-se V2H (Vehicle to Home ou Veículo para Casa), e inclui um carro e um carregador com a capacidade de transportar a energia entre o veículo e a habitação.

"Imagine um futuro onde todos conduzem um VE (veículo elétrico) e este serve como uma opção de energia de reserva em casa e, mais amplamente, como um recurso para a rede. Não é apenas um avanço na fiabilidade elétrica e resistência climática, é mais uma vantagem dos veículos elétricos de energia limpa", explicou Patti Pope, CEO da PG&E Corporation, citado pelo site Pplware.

Segundo o jornal espanhol El Economista existem dois cenários possíveis. No primeiro a bateria do carro elétrico é ligada a um carregador de forma a fornecer energia alternativa, a uma casa, em caso de um black out. Já no segundo caso serão vários automóveis a trabalhar em uníssono de forma a atuarem como uma bateria de back up gigante, para a rede geral.

Segundo aquele jornal, a rede elétrica dos Estados Unidos ainda não consegue "comunicar com os veículos", mas pode vir a acontecer em breve.

Entretanto, o projeto vai ter que lidar com vários problemas, uma vez que quando se trata de fornecer energia para a rede geral, esta pode não ter a infraestrutura necessária para fazê-la fluir no sentido contrário.

Nesse caso, seria necessário que os serviços públicos norte-americanos investissem na substituição dos componentes. Embora fornecer energia a um edifício possa parecer menos difícil - seria necessário que houvesse um quadro que se pudesse desligar - ainda teria de existir um carregador elétrico numa garagem. E recorde-se que existe ainda a questão da capacidade limitada que as baterias têm.