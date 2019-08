O mapa oficial da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) já está online, depois de ter estado algumas horas em baixo na manhã desta segunda-feira.

No âmbito da monitorização da situação de stocks de combustível nos postos de abastecimento, e no decurso da paralisação dos motoristas de matérias perigosas, iniciada a dia 12 de agosto, todos os postos da REPA estão obrigados a comunicar à ENSE às 10h e às 19h (duas vezes ao dia) a “total da tancagem disponível do posto” e a “quantidade de combustível (gasóleo e gasolina) disponível no posto”.

“Esta informação visa gerir o stock em cada um dos postos, por forma a garantir a distribuição e o abastecimento de combustíveis na rede de emergência”, informou a ENSE.

Às empresas petrolíferas e os proprietários de postos, a ENSE já mandou “abastecer prioritariamente os postos de combustíveis que integram a REPA. Só após o abastecimento total dos postos REPA, podem ser abastecidos os restantes. O abastecimento de produtos a que se refere os pontos anteriores deve incidir exclusivamente sobre um tipo de produto (gasóleo simples/colorido e marcado, e gasolina simples) e é realizado em cargas completas”.