Vem aí a primeira Coca-Cola… com álcool

O gás e o sabor mantêm-se, mas há mais um ingrediente a acrescentar a uma das receitas mais secretas do mundo. A Coca-Cola vai lançar, ainda este ano, a sua primeira bebida com álcool. O primeiro exemplar da ideia vai ser inicialmente comercializado no Japão, onde este tipo de bebidas é conhecido como Chu-Hi, estando em cima da mesa a ‘exportação’ para o resto do mundo, consoante o sucesso da experiência.

O anúncio foi dado pelo presidente da unidade da marca no território nipónico, Jorge Garduño, que até 2017 representava a Coca-Cola no mercado ibérico. “Tradicionalmente, a Coca-Cola será misturada com uma bebida destilada chamada shōchū e água com gás, além de alguns aromas”, detalhou o responsável, citado pelo espanhol El País, garantindo que esta bebida será “única”, não só no mercado como na história da empresa, que em 130 anos nunca lançou uma bebida alcoólica.

Sobre a Shōchū, esta bebida tem teor alcoólico de 25% e é tradicionalmente destilada a partir da cevada, batata-doce ou arroz, o que faz dela menos alcoólica do que o uísque ou a vodka, mas mais forte, por exemplo, do que o vinho.

Esta aposta, nota Garduño, representa “uma experiência modesta de uma parte da estratégia” da empresa no mercado japonês, território onde a categoria Chu-Hi é praticamente exclusiva. Mais: este novo produto integra um leque de novidades que a marca tenciona lançar num futuro “breve”, como prova da sua vontade em inovar. No entanto, o Japão continua entre as principais prioridades de mercado da Coca-Cola, uma vez que é um dos países com uma base de clientes mais estável e fiel à marca. Só em 2016, por exemplo, a Coca-Cola lançou um total de 106 novos produtos só naquele país.