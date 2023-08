Venda da Efacec custa pelo menos 112,8 milhões ao Estado

© Carlos Carneiro / Global Imagens

A proposta do fundo alemão Mutares para a compra da Efacec pressupõe uma perda para o Estado de, pelo menos, 112,8 milhões de euros, avança esta quinta-feira o ECO, que cita o documento que levou ao adiamento da assembleia de obrigacionistas da empresa para setembro.

Ao todo, esta proposta implica um perdão de dívida de quase 182 milhões de euros - 112,8 milhões pela Parpública, que correspondem aos empréstimos feitos pelo acionista Estado, 40,12 milhões pelos bancos e 29 milhões de euros por parte dos obrigacionistas - e a injeção de 15 milhões de euros na Efacec.

O objetivo do documento, entregue a 21 de julho, é definir as possibilidades de recuperação do investimento feito pelos obrigacionistas no caso de um "cenário conceptual" de liquidação da Efacec. Uma informação complementar na qual se detalha a situação da empresa e se tenta demonstrar que os obrigacionistas têm mais a perder se insistirem no braço-de-ferro de não aceitar o haircut da dívida que vence em 2024.