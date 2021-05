Venda da ex-PT é só "um rumor", diz Altice

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal © Fábio Poço/Global Imagens

A Altice estará a preparar a venda da antiga Portugal Telecom (PT), avançou nesta sexta-feira o semanário Expresso, numa notícia que indicava que o processo estaria ainda a dar os primeiros passos. Contudo, a Altice já terá mandatado um banco de investimento para tentar a alienação da empresa de telecomunicações, segundo a mesma publicação.

A Altice Europe, liderada pela Patrick Drahi, e que há seis anos adquiriu a Portugal Telecom, a maior operadora de telecomunicações em Portugal, reagiu em comunicado garantindo que essa notícia não passa de "rumores e especulações".

Segundo o Expresso, uma das explicações para a vontade de sair da PT prende-se com o facto de Patrick Drahi estar pressionado por uma dívida muito elevada. Para baixar a pressão da dívida, o empresário precisa de liquidez e a antiga Portugal Telecom é o ativo que detém que terá melhores condições para ir ao encontro desta pretensão. Fontes de mercado contactadas pelo semanário terão porém indicado que o timing da operação pode não ser o mais favorável, uma vez que as operadoras de telecomunicações estão focadas na quinta geração móvel e nos investimentos que vão ter de ser realizados neste âmbito. Além disso, indicaram, há a probabilidade de entrar no mercado nacional um novo concorrente - hipótese que ganha força nas condições traçadas pelo regulador para o leilão do 5G, privilegiando a posição de novos entrantes relativamente a operadores já a operar no país. O que, a confirmar-se, desvaloriza a Altice Portugal.

São "rumores e especulações que, como é do conhecimento público, têm sido recorrentes nos últimos cinco anos - não só relativos à operação do Grupo Altice em Portugal, mas também relativamente a outros ativos internacionais do grupo", sublinhou a companhia liderada por Drahi em comunicado enviado ao Dinheiro Vivo, na sequência da notícia.

Na mesma nota, a Altice acrescenta que "ainda recentemente, por ocasião da apresentação de resultados, o Grupo Altice a nível internacional manifestou grande satisfação com a operação em Portugal, a equipa de gestão e os resultados apresentados, considerando que a empresa demonstrou resiliência durante a pandemia, que tem potencial de crescimento e que não há qualquer processo de alienação em curso relativamente aos ativos em Portugal".

Em conclusão a empresa sublinha mesmo que, "independentemente de quaisquer rumores, a Altice Portugal mantém o seu foco na sustentabilidade e nos objetivos de negócios, na execução da sua estratégia, no reforço da liderança e no crescimento sustentado".

As receitas da Altice Portugal subiram 0,5% no ano passado, face a 2019, para 2 121 milhões de euros, com o investimento a crescer 6,9%. O investimento (capex) da dona da Meo em Portugal no ano passado totalizou 465,7 milhões de euros, num ritmo de crescimento que a empresa diz refletir "um desempenho sólido na trajetória de manutenção da liderança e de um crescimento sustentado".