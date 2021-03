Venda da NOS Towering permite manter valor de dividendo na NOS

Miguel Almeida, CEO da NOS

A venda da NOS Towering, em abril do ano passado à Cellnex, vai permitir à NOS manter o valor de dividendo aos acionistas: 0,278 euros por ação. A proposta, que representa uma distribuição de 32% do free cash flow, será levada à assembleia geral da companhia. A NOS fechou o ano passado com lucros de 92 milhões, uma queda de 35,9% face a 2019.

"O Conselho de Administração da NOS aprovou uma proposta de dividendo de 0,278 euros por ação, sujeito a aprovação em Assembleia Geral, o qual representa uma distribuição de 32% do Free Cash Flow gerado após Juros e Impostos em 2020", informa a NOS.

"A manutenção do dividendo face ao ano anterior deve-se à geração de Free Cash Flow adicional em 2020 com a venda da NOS Towering, permitindo, assim, complementar os resultados com cerca de 10% do proveito desta operação", diz ainda a companhia.

Em abril, a operadora vendeu 2000 torres e rooftops da NOS Towering à Cellnex por 550 milhões de euros, tendo recebido no imediato 375 milhões. Parte desse montante foi usado na redução da dívida financeira líquida da operadora, que fechou o ano com 802 milhões de euros de dívida financeira líquida, menos 26,7% do que no final de dezembro de 2019.

"Com esta proposta, o Conselho de Administração procura manter um equilíbrio estratégico entre a preservação de uma sólida estrutura de capital e a capacidade de enfrentar os desafios de investimento futuro em 5G, com o sentido de compromisso para com toda a sua base acionista", diz ainda.