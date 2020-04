Venda das torres da NOS não afeta acordo de partilha de rede com Vodafone

A venda das torres móveis da NOS não afecta o acordo de partilha de rede com a Vodafone que vinha a ser negociado desde fevereiro, garante a operadora liderada por Miguel Almeida.

“O negócio comunicado hoje não afeta as negociações de partilha de infraestrutura móvel com a Vodafone, que continuam em curso”, garante fonte oficial da NOS em declarações ao Dinheiro Vivo.

Esta terça-feira a operadora anunciou ter chegado a acordo com a Cellnex para a venda de cerca de 2 mil torres móveis, um negócio com um encaixe inicial de 375 milhões de euros mas que poderá atingir os 550 milhões de euros nos próximos anos. As duas empresas comprometem-se ainda em aumentar a cobertura de rede. A Cellnex junta assim ao seu portefólio de torres em Portugal, onde já controla as anteriormente detidas pela Altice Portugal, as torres da NOS.

Uma operação que a NOS diz que não terá impacto num eventual acordo de partilha de rede com a Vodafone. A intenção de estender o acordo de partilha de rede fixa já existente entre as duas empresas à rede móvel foi anunciada em fevereiro, pretendendo as empresas fechar um acordo, já a pensar no arranque do 5G, até junho.

“O acordo entre a Vodafone e a NOS não tem dependência do titular das torres, pelo que acreditamos que esta venda não terá qualquer impacto nas negociações em curso”, diz fonte oficial da operadora liderada por Mário Vaz.

As duas operadoras têm já uma parceria em vigor na rede fixa, celebrada em setembro de 2017, para a partilha recíproca de infraestrutura, tendo fechado em julho do ano passado um memorando de entendimento para a expansão/partilha da rede fibra através da DSTelecom.