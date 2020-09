Venda de carros ligeiros com descida residual em agosto

A venda de carros ligeiros registou uma descida residual no último mês. Em agosto, o comércio deste tipo de automóveis recuou 0,1%, para 12 417 unidades, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal. No mercado automóvel, contudo, a quebra foi mais significativa: foram registadas menos 14 662 unidades em agosto, uma diminuição de 8,6%.

Agosto foi o primeiro mês em que várias marcas conseguiram aumentar as vendas desde que a covid-19 chegou a Portugal. A Renault liderou a tabela, com 1659 unidades (+56,1%); a Peugeot ficou na segunda posição, com 1452 registos (+9,5%); a Mercedes ficou muito perto, no terceiro posto, com 1422 automóveis (+16,4%).

Nos restantes tipos de automóveis, agosto ficou marcado por quebras significativas de vendas.

Nos ligeiros de mercadorias, houve 1960 aquisições, menos 40,5% do que no mesmo mês de 2019. À conta disso, o mercado de automóveis ligeiros baixou 8,6%, para um total de 14 377 matrículas.

Nos veículos pesados, as vendas caíram 7,2%, para um total de 285 unidades.

Quebra de 41% até agosto

Apesar de o mercado de ligeiros praticamente ter estabilizado em agosto, os primeiros oito meses de 2020 refletem os efeitos da pandemia junto do sector – os concessionários estiveram fechados entre meados de março e o início de maio.

Até agosto, o mercado automóvel nacional recuou 41,2%, para 110 764 unidades, o número mais baixo desde os primeiros oito meses de 2014.

O segmento de automóveis ligeiros regista a maior quebra, com os registos a caírem 42%, para 92 474 unidades.

(Notícia atualizada às 17h21 com mais informação)