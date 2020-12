Venda de carros trava 23,4% em novembro

A venda de carros em Portugal voltou a travar em novembro. Num mês marcado por novas restrições e por um semi-confinamento, o mercado automóvel recuou 23,4%, para um total de 14 969 matrículas, segundo os dados revelados esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

O comércio de carros ligeiros de passageiros foi o mais penalizado no último mês. Compraram-se 11 826 automóveis com esta tipologia, o que revela um recuo de 27,9% na comparação com o mesmo mês de 2019.

A Renault liderou as vendas em novembro (1519 unidades), tendo ficado à frente da Peugeot (1347 matrículas) e da BMW (1249 automóveis). Ainda assim, entre as 10 marcas mais vendidas em novembro, apenas a Ford registou uma melhoria: mais 8% de vendas na comparação com o ano passado, para 622 unidades.

Nos veículos de luxo, nota para a Ferrari, que conseguiu vender 4 carros em novembro (mais 1 do que em 2019); a Maserati, que matriculou 3 unidades (0 em 2019) e a Bentley, com 2 unidades (0 em 2019).

Os ligeiros de mercadorias praticamente rumaram em sentido contrário: a quebra nas vendas foi de 1,4% na comparação com 2019, para 2801 unidades.

Nos pesados, as vendas subiram 17,5%, para 342 unidades, muito por culpa da maior aquisição de camiões.

Nos primeiros 11 meses do ano, a descida do mercado automóvel é de 35,3%, para 158 702 unidades. É esperado que o mercado automóvel nacional termine 2020 com o número mais baixo de vendas desde 2014. No último ano da troika em Portugal, foram comercializados 172 357 veículos.