Venda de novos veículos ligeiros elétricos cresce 58,6% até agosto

A venda de novos veículos ligeiros de passageiros elétricos (BEV) aumentou 44,8% em agosto face ao mês homólogo e 58,6% nos primeiros oito meses do ano, comparativamente ao mesmo período de 2021, avançou esta sexta-feira a ACAP.

De acordo com os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) no mês de agosto foram matriculados em Portugal 4 361 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, 'plug-in' e híbridos elétricos, o que corresponde a mais 39,1%.

Já no acumulado dos oito meses de 2022, as matrículas deste tipo de veículos totalizaram 36.016 unidades, refletindo um aumento homólogo de 39,5%.

Tendo em conta apenas os veículos elétricos, o crescimento homólogo de 44,8% em agosto e de 58,6% nos oito meses já decorridos, correspondem a um total de matrículas de, respetivamente, 1.163 e 10.055 ligeiros de passageiros novos.

Relativamente aos ligeiros de mercadorias, a informação da ACAP indica que o mercado de elétricos, 'plug-in' e híbridos elétricos desta categoria registou em agosto uma evolução positiva de 307,1% face ao mês homólogo do ano de 2021, situando-se em 57 unidades matriculadas.

"Em termos acumulados, este mercado atingiu 452 unidades, o que representou um crescimento de 222,9% face ao mesmo período do ano de 2021", refere a associação, precisando que no que diz respeito apenas ligeiros de mercadorias elétricos, a subida do número de matrículas atingiu 390,9% em agosto, por comparação com o mesmo mês de 2021, e 247,6% nos primeiros oito meses desde ano face ao mesmo período do ano passado.

Quanto aos veículos pesados (segmento que engloba os tipos de passageiros e de mercadorias), "no mês de agosto de 2022 não se verificou qualquer tipo de variação uma vez que não foram matriculados veículos elétricos", precisa a ACAP.

Em termos acumulados, de janeiro a agosto de 2022, há a registar uma queda homóloga de 66,7%, havendo apenas matriculado um veículo pesado elétrico novo.