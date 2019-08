Venda de rede fibra do Meo. “Grupo não está forçado a fechar a qualquer preço”

As conversações para a venda da rede fibra do Meo continuam com parceiros “dos dois lados do Atlântico”, mas o grupo Altice “não tem um deadline para a conclusão” de uma eventual venda, frisa Alexandre Matos, administrador financeiro da Altice Portugal num encontro com jornalistas após a apresentação de resultados do segundo trimestre da dona do Meo.

O administrador financeiro reiterou a mensagem transmitida ontem por Patrick Drahi, fundador do grupo Altice, na conferência com analistas após a apresentação de resultados até junho.

“O processo continua a decorrer”, diz o responsável. “Com as boas perspectivas que o grupo está a ter, o ritmo não tem de ser atropelar a velocidade que o negócio tem de ser feito”, temos “continuado a falar com mais do que um interessado”.

“Grupo não está forçado a fechar a qualquer preço”, garante Alexandre Matos.

Até junho a Altice Portugal tinha 4,7 milhões de casas ligadas com rede fibra, tendo o objetivo de ligar 5,3 milhões de lares e empresas até 2020.

Um objetivo que, em julho, a NOS e Vodafone anunciaram querer igualar ou superar até 2020, através de um acordo com a dstelecom. Através deste acordo, as duas operadoras pretendem expandir a rede fibra até 1,2 milhões de casas, que quando concluído, a operadora liderada por Miguel Almeida terá 5,7 milhões de casas com rede fibra, com a Vodafone de Mário Vaz a atingir mais de 5,3 milhões de lares e empresas ligadas. Valores que superam os anunciados pela concorrente Altice que tem prevista a cobertura em fibra ótica de última geração de 5,3 milhões de casas até 2020.

“Ao que sabemos isto é um anúncio. Não sabemos o que ja terá já sido concretizado”, comenta Alexandre Matos. “Algo com esta dimensão não se constrói de um dia para outro”, realça, quando questionado sobre se este anúncio iria alterar estratégia da Altice ou acelerar processo de colocação de fibra no terreno.

“É uma resposta legítima de quem tem uma posição estratégica mais fraca do que nós na rede de fibra ótica”, diz.

A Vodafone atingiu em junho 3,2 milhões de casas ligadas com fibra, tendo a NOS no mesmo período

4,525 milhões.