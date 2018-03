Venda do Palácio Bijou, no Porto, a indianos rende seis milhões à EDP

O Palácio Bijou foi vendido pela EDP a um investidor privado indiano por cerca de seis milhões de euros. O palácio, considerado um dos símbolos da Art Déco, encontra-se no centro histórico do Porto, na zona da Batalha, a 600 metros de São Bento, e será agora alvo de reabilitação, informa a consultora imobiliária Worx em nota enviada às redações esta segunda-feira.

“A localização do Palácio foi, ainda, um ponto-chave para a realização desta operação e este negócio representou uma oportunidade única de adquirir um dos edifícios mais marcantes do centro histórico do Porto”, refere Pedro Valente, da área de “capital markets” da Worx.

Com uma área acima do solo de cerca de 5000 metros quadrados, distribuídos por três prédios interligados, o Palácio Bijou encontrava-se desocupado.

A consultora assinala que ” o mercado do Porto está em expansão e tem estado na mira de investidores nacionais, mas também e, cada vez mais, de investidores internacionais. Esta expansão resultou de um aumento exponencial de turistas, que todos os dias chegam à cidade através das companhias aéreas low cost”.

A cidade Invicta também tem sentido o efeito dos “vistos Gold”, que “tornaram a cidade do Porto num local muito atrativo e com condições cómodas para se investir. Atualmente, os investidores vêem no Porto um ponto central de negócios, para instalarem os seus pólos de atividade”, acrescenta a consultora.