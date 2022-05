Vendas da Burberry aumentam 18% no ano fiscal para 3.345 milhões

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Maio, 2022 • 12:26

A multinacional de artigos de luxo Burberry revelou que as suas vendas no retalho aumentaram 18% no ano fiscal de 2022 concluído em 02 de abril, para 2.826 milhões de libras (3.345 milhões de euros), face ao exercício anterior.

O crescimento orgânico das vendas ficou ligeiramente abaixo do esperado pelos analistas da agência financeira Bloomberg, que estimavam um aumento homólogo de 18,7%.

Os lucros operacionais ajustados, por sua vez, cresceram 32% para 523 milhões de libras esterlinas (619 milhões de euros), contra 396 milhões de libras (469 milhões) no exercício precedente, quando se previa atingirem 521 milhões de libras (617 milhões de euros), segundo dados avançados pela Burberry.

O dividendo a distribuir pela Burberry no período em análise ascende a 47 pences, que compara com as 42,5 pences no exercício anterior.