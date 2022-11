Vendas da Coca-Cola na Península Ibérica aumentam 25,5% e somam 2341 milhões de euros até setembro

Coca-Cola aumenta vendas até setembro © DR

As vendas da Coca-Cola na Península Ibérica aumentaram 25,5%, para 2341 milhões euros, nos primeiros nove meses do ano face a 2021, superando os valores pré-pandemia, anunciou esta quarta-feira a Coca-Cola Europacific Partners (CCEP).

De acordo com o relatório enviado à espanhola Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), só no terceiro trimestre deste ano, o volume de negócios da CCEP em Espanha, Portugal e Andorra ascendeu a 970 milhões de euros (+22%).

Segundo a empresa, "o crescimento do volume no terceiro trimestre reflete o ritmo de recuperação do canal de consumo fora do lar, que atingiu um volume superior ao registado em 2019", em grande parte devido "à contínua recuperação do turismo e ao clima favorável".

A subida do IVA em Espanha -- acrescentou a CCEP - "mantém o seu impacto nos volumes do canal de alimentação".

Entre as várias marcas do portefólio da empresa, destaque para a 'Coca-Cola Zero açúcar' e 'Monster', cujos volumes de vendas foram superiores aos de 2019, sobressaindo ainda o crescimento de 12% no volume de pequenos formatos de vidro no terceiro trimestre.

Os proveitos totais 'pro forma' da CCEP atingiram 4.745 milhões de euros no terceiro trimestre deste ano (+18%) e os acumulados nos primeiros nove meses somaram 13.025 milhões (+17,5%). Na Europa, estes valores ascenderam a 3.820 milhões (+17,5%) e 10.271 milhões (+18,5%), respetivamente.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) do grupo, Damian Gamell, disse estar "satisfeito com os resultados obtidos" até agora este ano e anunciou "um dividendo recorde" da empresa para 2022, já que "melhoraram as previsões de receitas, lucro e 'free cash flow'".

Gamell referiu ainda a "acertada aquisição", feita no ano passado, da Amatil - que opera na Austrália, Nova Zelândia, Indonésia e nas ilhas do Pacífico - e que se traduziu, para a CCEP, num "negócio maior e melhor, mais diversificado e resiliente".