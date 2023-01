Vendas da dona do Minipreço crescem 0,5% em Portugal

Loja Minipreço

O grupo Dia anunciou esta quinta-feira que as vendas líquidas em Portugal ascenderam a 596 milhões de euros em 2022, mais 0,5% do que em 2021. O grupo registou um total de vendas líquidas acima dos 7,2 mil milhões de euros no conjunto dos mercados espanhol, português, brasileiro e argentino.

"As vendas líquidas em Portugal cresceram 0,5% com uma redução de 7% na sua rede", revela o grupo Dia. No comunicado enviado, é indicado que a dona do Minipreço encaixou apenas mais 3,1 milhões de euros face ao ano de 2021. Aliás, Portugal é o mercado onde o grupo Dia menos fatura no que respeita a vendas.

Fonte: Grupo Dia

"Continuamos a trabalhar para melhorar a nossa proposta de valor e acelerar o seu crescimento", afirma Martin Tolcachir, presidente executivo global do grupo Dia, ao referir-se ao mercado português.

Segundo noticiou o jornal Eco, em agosto de 2022, 25 lojas Minipreço foram encerradas e 159 trabalhadores despedidos até ao verão. Ainda assim, a empresa prometeu fazer "todos os esforços para manter uma operação estável ".

Presente em Portugal há mais de 40 anos, o país conta com cerca de 500 lojas Minipreço, sendo que perto de 300 existem enquanto franquias. Um total de 112 lojas já opera sob o novo modelo comercial de lojas de bairro,, segundo o grupo de origem espanhola.

No final de 2022, as vendas do grupo Dia totalizaram 7.285,8 milhões de euros, mais 9,6% em termos homólogos. O mercado espanhol liderou as vendas líquidas, mas foi na Argentina que o grupo Dia conseguiu o crescimento mais expressivo (30,8%, para 1.364,1 milhões de euros). No Brasil, o grupo sentiu dificuldades idênticas às descritas em Portugal, mas mesmo assim registou vendas líquidas de 889,5 milhões de euros (+10,9%).

"Fechamos um ano desafiante e de grande relevância para o grupo Dia, em que cumprimos os objetivos traçados no nosso plano. O aumento das vendas confirma que o profundo redirecionamento do negócio iniciado em 2019 serviu para consolidar um modelo vencedor e uma proposta de valor que nos aproxima do fim do processo de turn-around da empresa", afirma Martín Tolcachir.

O gestor salienta que o dados de Espanha e Argentina mostram "o sucesso de uma transformação que, sempre colocando a satisfação do cliente no centro, traz ganhos de participação e quota de mercado em ambos os países".