Vendas da Ervideira até abril crescem 50% face a 2021

Ervideira © DR

A Ervideira, empresa vitivinícola, terminou os primeiros quatro meses do ano com um total de faturação de 600 mil euros, tendo alcançado um aumento de 50% face ao período homólogo de 2021, no qual obteve um total de 400 mil euros, revela Ervideira em comunicado.

Os resultados obtidos entre os meses de janeiro e abril deste ano devem-se ao crescimento exponencial de vendas dos vinhos premium da empresa, lê-se na mesma nota.

Os vinhos que se destacam pelas vendas são o Conde D'Ervideira Reserva, Private Selection e Invisível, sendo que o último contou com uma produção de 100 mil garrafas. Para além do mais, os três canais de venda da vitivinícola, mercado interno, mercado externo e enoturismo, conseguiram destacar-se e tiveram visibilidade na sua performance.

O diretor executivo da Ervideira, Duarte Leal da Costa, explica que "normalmente o primeiro quadrimestre representa apenas 20% das vendas anuais na categoria de vinhos premium e super-premium, sendo ainda o mais fraco dos restantes períodos do ano. Estes resultados podem ser vistos como o produto final do trabalho desenvolvido por toda a equipa e a qualidade dos nossos vinhos, que mesmo estando integrados em categorias superiores, tentamos que cheguem ao mercado com o preço mais competitivo possível."

"O facto de verificarmos como a empresa tem a pirâmide de vendas completamente invertida, sendo muito mais reconhecida pelos vinhos topos de gama do que pelos vinhos mais "populares", mostra que a estratégia que traçámos há já algum tempo estava certa. Pela frente temos um ano preenchido, em que auguramos o sucesso dos elevados investimentos da empresa em vários setores como as novas vinhas e castas, armazenamento de água de rega, bem como a construção da futura Adega Conde D'Ervideira, destinada ao enoturismo e produção de vinhos premium e que se prevê estar concluída no verão de 2023", acrescenta o diretor executivo.