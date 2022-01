Vendas da Ervideira crescer 25% em 2021 para 2,1 milhões de euros

Duarte Leal da Costa, ladeado pelos filhos Duarte e Bernardo © Direitos Reservados

A Ervideira, empresa vitivinícola do Alentejo, encerrou 2021 com um aumento de 25% na faturação e de 10% nos resultados líquidos, para 2,1 milhões de euros e 200 mil euros, respetivamente. Valores que ainda ficam aquém do período pré-pandemia, com a empresa a lembrar que 2021 foi um ano "desafiante", com o mercado fechado cerca de três meses e meio.

"2022 é, para nós, um ano prometedor e estamos confiantes de que será o ano da recuperação. A nossa estratégia vai passar por continuar a investir, em inovar, com foco na qualidade dos nossos produtos e na solidez das nossas parcerias. O nosso objetivo passa por, pelo menos, recuperar os resultados de 2019, aquele que foi o melhor ano da história recente", afirma Duarte Leal da Costa, diretor executivo da Ervideira, citado em comunicado.

O Enoturismo é uma das áreas de maior crescimento para a empresa. "Acreditamos que os turistas nacionais e estrangeiros estão cada vez mais interessados pelo mundo dos vinhos e com isso mais interessados em programas de Enoturismo. Assim, estamos já preparados para no ano de 2022 receber mais de 30.000 turistas, num ambiente, calmo, bem organizado e onde as provas serão o ex-líbris, podendo os turistas que visitam a Ervideira escolher que vinhos provar, entre os brancos, tintos, rosés, espumantes, licoroso ou colheita tardia", conclui Duarte Leal da Costa.

Com 110 hectares de vinha distribuidos pelas sub-regiões da Vidigueira e de Reguengos, a empresa é responsável pelas marcas Conde D'Ervideira, Invisível, Vinha D'Ervideira, Terras D'Ervideira e Lusitano.