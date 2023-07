Vendas da farmacêutica GSK sobem 4% para 8400 milhões de euros no segundo trimestre

© Pixabay (Imagem de Arquivo)

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Julho, 2023 • 16:48

As vendas da GSK registaram um crescimento homólogo de 4% no segundo trimestre deste ano, para 7,18 mil milhões de libras esterlinas (cerca de 8,4 mil milhões de euros), anunciou o grupo farmacêutico britânico, esta quarta-feira.

Este valor ficou acima da previsão dos analistas, que esperavam que as vendas, calculadas a taxas de câmbio constantes, se situassem em 6,8 mil milhões de libras esterlinas (7,9 mil milhões de euros), segundo refere a farmacêutica em comunicado.

Além disso, as vendas de vacinas aumentaram 18% no segundo trimestre deste ano, face a igual período do ano passado, com a Shingrix, a vacina para o herpes zoster, a denotar um crescimento de 20%.

Já as vendas de medicamentos contra o VIH/Sida aumentaram 12% no trimestre em análise, face a idêntico período do ano passado.

O resultado operacional líquido ajustado, por sua vez, atingiu os 2,17 mil milhões de libras esterlinas entre abril e junho deste ano, mais 8% em termos homólogos, lê-se na nota divulgada.