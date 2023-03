Vendas da H&M sobem 11,6% no primeiro trimestre para 54872 milhões de coroas suecas

© Fredrik SANDBERG / TT News Agency / AFP

As vendas da H&M registaram um aumento homólogo de 11,6% no primeiro trimestre do ano fiscal (dezembro de 2022 a fevereiro de 2023) para os 54.872 milhões de coroas suecas (4.851 milhões de euros), anunciou esta quarta-feira a multinacional sueca.

As receitas da cadeia sueca do setor têxtil subiram 3% em moeda local no primeiro trimestre do exercício, explicou em comunicado.

No caso de se excluir a Rússia, Bielorrússia e a Ucrânia, o crescimento líquido das vendas foi de 16% em coroas suecas e de 7% em moedas locais.

A H&M prevê publicar as contas do primeiro trimestre do ano fiscal em 30 de março deste ano.