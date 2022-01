Vendas da Jerónimo Martins sobem 8,3% em 2021 para 20,9 mil milhões de euros

O presidente do conselho de administração da Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos. © Tiago Petinga/Lusa

As vendas da Jerónimo Martins cresceram 8,3% no ano passado, face a 2020, para 20,9 mil milhões de euros, divulgou a dona da cadeia de supermercados Pingo Doce.

"As vendas consolidadas cresceram 8,3% (+10,7% a taxas de câmbio constantes) e atingiram 20,9 mil milhões de euros" no ano passado, refere o grupo no comunicado sobre vendas preliminares enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Todas as insígnias contribuíram para este sólido desempenho, permitindo ao grupo registar um LFL ['like-for-like', ou seja, vendas em lojas que operaram sob as mesmas condições no período em análise] de 8,0%", adianta a Jerónimo Martins.

No último trimestre de 2021, "as vendas aumentaram 11,5% (+13,7% a taxas de câmbio constantes), cifrando-se em 5,7 mil milhões de euros com um LFL de 10,5%", acrescenta, apontando que "o forte crescimento de volumes no período foi também acompanhado pelo aumento da inflação nos cabazes" das suas áreas de negócio.

O presidente da Jerónimo Martins afirma que 2021 ficará na "memória" como ano em que o grupo superou "largamente o marco de 20 mil milhões de euros de vendas" e reforçou as suas posições no mercado.

"2021 ficará na nossa memória como o ano em que, apesar da pandemia e do impacto negativo da desvalorização cambial, superámos largamente o marco dos 20 mil milhões de euros de vendas e reforçámos as posições de mercado em todas os países onde operamos", diz Pedro Soares dos Santos, no comunicado sobre as vendas preliminares do grupo.

"Em linha com a dinâmica comercial a que já habituou os seus clientes, a Biedronka manteve ao longo de todo o ano uma forte intensidade comercial e uma contínua inovação no sortido, não hesitando em investir para melhorar a oferta e a experiência de compra, e reforçar as razões de ser a loja alimentar preferida pelos consumidores polacos", prossegue o gestor.

Salienta que também na Polónia a marca Hebe "registou um sólido aumento de vendas com o 'online' a ganhar "momentum"".

No mercado português, "numa envolvente que se manteve muito desafiante e com períodos impactados por restrições à normal atividade das operações, o Pingo Doce e o Recheio lutaram com determinação pela afirmação das suas propostas e conquistaram importantes crescimentos de vendas", salienta Pedro Soares dos Santos.

Na Colômbia, a cadeia de supermercados Ara "reforçou o seu posicionamento de aliada das famílias colombianas e, num contexto muito difícil, garantiu a melhor combinação de qualidade e preço, um esforço que foi premiado pelos consumidores com um notável aumento das vendas".

Em suma, "no conjunto dos trimestres, a Ara consolidou claramente a sua posição nos bairros onde opera e acelerou a sua expansão no país", acrescenta o presidente da Jerónimo Martins, no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Pedro Soares dos Santos refere que este desempenho foi atingido "num ano pautado por desafios e incertezas", ao longo do qual as equipas, "com uma mais do que justa menção especial para as que estão na linha da frente do negócio, voltaram a demonstrar uma notável resiliência e capacidade de superação".

Recorda que, face a este contexto, o Conselho de Administração aprovou, à semelhança do ano anterior, "a distribuição, por ocasião do Natal, de um valor equivalente a cerca de 20 milhões de euros ao nível do grupo por aqueles que, nas lojas e centros de distribuição e em circunstâncias verdadeiramente excecionais, serviram, com dedicação e entrega, os consumidores".

Destaca também que o grupo encerrou 2021 "com um fortíssimo trimestre de vendas".

Este ano, "além da incerteza associada à evolução da pandemia, com os desafios que daí resultam, teremos de gerir o acelerar da inflação alimentar registada no final do ano nas três geografias em que operamos", salienta.

"Apesar disso, estamos confiantes que a capacidade já demonstrada pelas nossas operações e o trabalho desenvolvido nas cadeias de abastecimento nos permitirão fazer de 2022, em que celebramos 230 anos de história, mais um capítulo de crescimento rentável e sustentável", conclui Pedro Soares dos Santos.