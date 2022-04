Vendas da Nestlé Portugal sobem 9,3% para 625 milhões de euros

Sede da Nestlé na Suíça (Imagem de arquivo) © Fabrice COFFRINI / AFP

Mónica Costa 06 Abril, 2022 • 11:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Nestlé Portugal teve, em 2021, um crescimento orgânico de 9,3% relativamente a 2020, alcançando 625 milhões de euros em vendas totais e uma quota de mercado no retalho de 35,4%, anunciou esta quarta-feira a empresa.

Na vertente de inovação, a subsidiária portuguesa registou um crescimento de 37,5%, o que representa 69 milhões do total das vendas e um peso de 11% no total do negócio.

Para Paolo Fagnoni, diretor-geral da Nestlé Portugal, este é um crescimento extremamente importante, que vem "confirmar uma tendência de grande desenvolvimento" da empresa que lidera. O responsável que se congratula pelos resultados, fez no entanto, questão de frisar que a Nestlé está também muito focada em criar valor para a sociedade, ajudando a preservar o meio ambiente.

(Em atualização)