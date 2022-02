Vendas da Panidor cresceram 28,5% para 45 milhões de euros

Panidor © Direitos Reservados

A Panidor, empresa de padaria e pastelaria ultracongelada, fechou o ano de 2021 com um crescimento de 28,5% para 45 milhões de euros. Assumindo-se como líder do setor e "a maior padaria de Portugal", a empresa de Leiria espera, este ano, aumentar em 30% os seus colaboradores, elevando o número total de trabalhadores para cima dos 300.

Em comunicado, a empresa explica que a performance de 2021 se deveu principalmente à entrada em novos mercados internacionais, quer na Europa, Ásia e América do Sul, sendo que 30% da sua produção se destina à exportação. Para 2022, e além do reforço do seu quadro de pessoal, a Panidor espera voltar a crescer, quer em vendas quer em número de clientes.

"Depois de quase dois anos de pandemia, com os sucessivos confinamentos, os hábitos de compra de pão e pastelaria dos portugueses alteraram-se, tendo o congelado vindo a ganhar cada vez mais espaço", garante a empresa, que em 2021 investiu um milhão de euros num projeto de investigação e desenvolvimento. Com mais de 3600 empresas clientes, a Panidor marca presença em 200 mil lares portugueses. Só num ano criou mais de 170 novos produtos. No total, a Panidor tem mais de 300 referências ativas de pão, bem como pastelaria variada. Produz, por dia, mais de 700 mil pastéis de nata.

"O ano de 2021 foi uma prova de enorme resiliência para a Panidor, que mostrou ser altamente inovadora nos produtos que apresenta ao mercado nacional e internacional. Estivemos na Exposição Internacional do Dubai a mostrar a melhor padaria e pastelaria de Portugal, levando produtos bandeira a conquistar novos cantos do mundo. No mercado doméstico, reforçamos ainda o posicionamento do ultracongelado ser o novo fresco, com os produtos de padaria e pastelaria a serem vendidos diretamente aos consumidores ainda ultracongelado, podendo ser terminado em casa. Hoje, ter pão quente em casa, acabado de fazer, está à distância de um forno doméstico", refere, citada no comunicado, a administradora da empresa, Marta Casimiro.