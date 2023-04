Vendas da Renault aumentam 9% no primeiro trimestre para quase 355 mil unidades

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Abril, 2023 • 14:26 Partilhar este artigo Facebook

As vendas da Renault aumentaram 9% no primeiro trimestre deste ano a nível mundial para 354.545 unidades, anunciou o fabricante automóvel, esta segunda-feira.

O aumento foi particularmente importante na Europa, onde os veículos matriculados registaram um crescimento homólogo de 20% nos primeiros três meses deste ano, para 231.125 veículos, refere a Renault em comunicado.

Além disso, a empresa realça que a quota de mercado aumentou 0,2 pontos percentuais, para 6,2%, no período em análise.

Um dos elementos-chave na explicação para o aumento das vendas tem a ver com o sucesso alcançado no segmento C na Europa, onde o crescimento foi de 51% até março, para 62.000 unidades), refere.

Nesse sentido, o fabricante automóvel assinala o "sucesso nas vendas" dos modelos Arkana, o novo Austral e o automóvel elétrico Megane.

Os modelos automóveis mais caros e com maior valor acrescentado estão na base do aumento trimestral das vendas globais, segundo a Renault.

Quanto aos veículos elétricos - elétricos puros e híbridos -- a Renault avança que as vendas aumentaram 24% no primeiro trimestre.