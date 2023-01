Vendas da Sonae MC sobem 11,5% em 2022 para quase 6 mil milhões de euros

Matosinhos, 11/10/2018 - Reportagem realizada esta noite, no hipermercado Continente do Norte Shopping, sobre os bastidores de uma grande superfície depois de fecharem as portas ao publico. (Fábio Poço/Global Imagens) © Fábio Poço/Global Imagens

"O volume de negócios da MC atingiu 5.978 milhões de euros em 2022, crescendo 11,5% no total e 9,6% na base comparável de lojas", lê-se no comunicado enviado ao mercado, que ressalva que os dados são preliminares.

A empresa disse que esta evolução é suportada nos investimentos em ofertas "competitivas e adaptadas" às necessidades do cliente.

Só no quarto trimestre de 2022, as vendas da marca ascenderam a 1.684 milhões de euros, mais 13,9% do que em 2021, impulsionadas pela época de Natal, com valores pré-pandemia de covid-19.

As vendas 'online', nesse trimestre, verificaram um crescimento "de dois dígitos".

De acordo com a mesma nota, no global, os negócios de retalho alimentar cresceram tanto nos formatos de grande dimensão (+8,3%), como nos de proximidade (+11,2%).

"Os novos negócios de crescimento beneficiaram da contínua recuperação das insígnias de parafarmácia/beleza e de restauração em relação ao período pandémico, com as vendas a aumentarem 19%", acrescentou.

Em 2022, a MC abriu 17 lojas próprias (dois grandes supermercados em zonas urbanas e 15 lojas de proximidade).

No que diz respeito aos negócios alimentares e não-alimentares, a empresa inaugurou 65 lojas próprias e remodelou outros 33 espaços.

O portfólio da MC conta com 1.401 lojas, incluindo franquias, em Portugal e Espanha.

"O desempenho de vendas em 2022 refletiu o nosso forte compromisso com os clientes, ao finalizarmos o ano com posições de mercado reforçadas e desempenhos sólidos em todos os nossos negócios. As nossas equipas trabalharam incansavelmente durante o ano para assegurar que as necessidades dos clientes eram satisfeitas, e as nossas ofertas continuarem a ser muito bem percecionadas e aceites", afirmou, citado na mesma nota, o presidente executivo da MC, Luís Moutinho.

Já para 2023 antevê que os "desafios operacionais" se mantenham face ao nível da inflação.

No entanto, Luís Moutinho disse estar confiante na continuidade do sucesso da empresa.

"Permanecemos totalmente focados em assegurar a competitividade da nossa proposta de valor e a sustentabilidade de longo prazo da nossa criação de valor", concluiu.

Além do Continente, a MC é dona de marcas como a Bagga, Wells e Go Natural.