Vendas da Tesla em 2022 inferiores ao que previu e às que analistas esperavam

A Tesla anunciou segunda-feira que vendeu 1,31 milhões de veículos elétricos em 2022, que é um recorde e um crescimento homólogo de 40%, mas está abaixo das suas próprias previsões e das expectativas de Wall Street.

A empresa de Elon Musk tinha-se fixado como objetivo um crescimento de vendas de 50% por ano, em média.

Em comunicado, a empresa relativizou o seu desempenho, com a alegação de que o objetivo pode flutuar em função das operações, mencionando o impacto da pandemia do novo coronavírus, que provocou o fecho da sua fábrica na China durante v+arrias semanas, e os problemas ligados às suas cadeias logísticas de aprovisionamento.

Em outubro, o diretor financeiro já tinha avisado que a Tesla poderia não atingir o objetivo para este ano.

Mas os analistas esperavam mais. Em concreto, esperavam a venda de 427 mil veículos no quarto trimestre, segundo as estimativas compiladas pela FactSet, mas a Tesla ficou aquém, com 405 mil.

Para dopar as vendas, a empresa tinha feito promoções pouco habituais aos clientes que aceitassem comprar uma viatura antes do final do ano.

Vários observadores receiam uma diminuição da procura por estes veículos, de preço elevado, quando o ambiente económico é incerto e outros fabricantes propõem cada vez mais modelos concorrentes.

Estes analistas também se preocupam com o facto de Musk estar a dedicar mais tempo à sua nova empresa, a Twitter, do que à Tesla.

Depois de uma acentuada valorização em 2020 e 2021, a ação Tesla perdeu 65% em 2022.