Vendas da Unilever sobem 12% para 13.782 milhões no primeiro trimestre

A Unilever, dona das marcas Dove, Frigo e Hellmann's' revelou esta quinta-feira que as vendas registaram um aumento homólogo de 11,8% no primeiro trimestre deste ano para 13.782 milhões de euros.

Já em termos subjacentes, o volume de negócios da Unilever no período em análise teve um aumento homólogo de 7,3%, devido à subida de 8,3% nos preços e à queda de 1% no volume de vendas no trimestre em apreço, refere a multinacional de produtos de consumo em comunicado.

O presidente executivo da Unilever, Alan Jope, afirmou aquando da apresentação dos resultados que a multinacional está a ter um "bom desempenho num ambiente de custos dos inputs [tudo aquilo que é introduzido no processo de produção de um produto final] muito desafiador", além da tragédia humana da guerra na Ucrânia".

A multinacional prevê que o crescimento subjacente das vendas situar-se-á no final deste ano no limite superior do intervalo de incremento, entre 4,5% e 6,5%, que a margem operacional subjacente para o primeiro semestre tenha um acréscimo entre 16% e 17% e que o dividendo trimestral a pagar em junho deste ano seja de 0,4268 euros por ação.